İstanbul Gençlik, İBB'yi 3-0 Geçti
İstanbul Gençlik Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0'lık skorla mağlup etti.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez, Özgür Benzer, Nascimento, Fazli, Batu Akbaba)
İstanbul Gençlik : Enaboifo, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Polonsky, Sercan Bıdak (Abdülsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Furkan Aydın, Emre Fırat)
Setler: 23-25, 22-25, 19-25
Süre: 97 dakika (33, 35, 29)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor