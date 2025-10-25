İstanbul Gençlik Hentbol Takımı Mihalıççık Belediyespor'u Farklı Yendi
İstanbul Gençlik Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Mihalıççık Belediyespor'u 38-25 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk devresini 18-12 önde geçen ev sahibi takım, parkeden 38-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor