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İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti

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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti. Mihalıççık Belediyesi Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı ev sahibi 15-14 önde bitirdi, ikinci yarıda öne geçen İstanbul Gençlik maçı 28-26 kazandı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.

Mihalıççık Belediyesi Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda öne geçen İstanbul Gençlik, maçı 28-26 kazandı.

Kaynak: AA
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