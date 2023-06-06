İstanbul derbisi nefes kesti! Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı farklı yendi
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Fatih Karagümrük ligi 51 puanla, Kasımpaşa ise 43 puanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. İstanbul derbisindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla Karagümrük kazandı.
DIAGNE FIRTINA GİBİ ESTİ
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda ise Mbaye Diagne kaydetti.
KARAGÜMRÜK 51, KASIMPAŞA 43 PUANLA TAMAMLADI
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 2022-23 sezonunda Süper Lig'i 51 puanla, Kasımpaşa ise 43 puanla tamamladı.