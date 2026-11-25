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Masa tenisinde ITTF Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda takım müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden genç sporcular, takım kategorilerinde mücadele etti.

Müsabakaların sona ermesinin ardından dereceye giren takımlar için madalya töreni düzenlendi.

Törende madalyalar, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri Alp Bala, yönetim kurulu üyesi Murat Eriş, Ürdün Prensesi Zeina Rashid ve Küçükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Güven tarafından takdim edildi.

Şampiyonada ferdi ve çiftler müsabakaları, 28 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA