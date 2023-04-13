İstanbul'da vefat eden voleybolcu Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya'ya dönüyor

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya'ya dönüyor.

İstanbul Havalimanı'nda biletleme işlemlerini gerçekleştiren kafile, basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalyan temsilcisinde, teknik ekip ve voleybolcuların moralleri bozuktu.

İstanbul Havalimanı çalışanları, kafilenin işlemlerinin hızlıca tamamlanmasını sağlarken, pasaport işlemleri ve uçağa gidişleri konusunda da yardımcı oldu. İtalyan ekibini taşıyan uçak 16.30'da havalanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında dün Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olarak elenen Igor Gorgonzola'da, 2004 doğumlu oyuncusu Julia Ituma, bu sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.