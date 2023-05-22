İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalacak hakem belli oldu. UEFA, Inter ile Manchester City'nin 10 Haziran'da kozlarını paylaşacağı dev maç için Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ı görevlendirdi.

DÜNYA KUPASI FİNALİNİ YÖNETTİ

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

DEV MAÇ 10 HAZİRAN'DA

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.