İstanbul'da Gül Baba Parkı ve Derviş Gül Baba Sokağı açıldı - Haberler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Gül Baba Parkı ve Derviş Gül Baba Sokağı'nın açılışı yapıldı.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat'ın ev sahipliğinde Piyalepaşa'da gerçekleştirilen park ve sokağın açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek ile çok sayıda davetli katıldı.

Galatasaray Kulübünün de eski başkanlarından olan Adnan Polat, Gül Baba'nın Padişah 2. Bayezid döneminde yaşadığını belirterek, "Sultan 2. Bayezid, Beyoğlu'nda avlanmaya çıkarken güzel bir gül bahçesi görüyor. İçeri giriyor ve orada genç bir Bektaşi dervişiyle karşılaşıyor, kovuğunda sarı ve kırmızı güller var. Oturup sohbet ediyorlar. Ayrılırken bir istediğinin olup olmadığını soruyor. O da 'Padişah'ım buraya bir mektep yap, devletimize devlet adamı yetiştirsin.' diyor. O günkü adı Mekteb-i Sultani, bugünkü adı Galatasaray Lisesi bu şekilde kuruluyor. Galatasaray Kulübü de 1905 yılında Galatasaray Lisesinde kuruluyor. Renklerini de Gül Baba'nın kavuğundaki sarı ve kırmızı renklerden alıyor. Bu yüzden Gül Baba, Galatasaray'ın manevi kurucusu kabul ediliyor. Buradan Gül Baba'ya rahmet diliyorum." diye konuştu.

Gül Baba'nın ilerleyen yaşında, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Macaristan seferine katıldığını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Orada rahmetli oluyor. 40 yıl önce Budapeşte'yi gezerken bir türbe gördük. Duvardaki yazıları okuduğumuzda Gül Baba olduğunu anladık. O günkü imkanlarla temizledik ve bekçi koyduk. İlerleyen süreçte Gül Baba Vakfını kurduk. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan, kendisini eskiden tanırım yakın bir dostluğumuz vardır, o araziyi Gül Baba Vakfı için istedim. Kendisi, bana devlet toprağını özel bir vakfa veremeyeceklerini söyledi. 'Bir devlet vakfı kuralım buranın başkanı da sen ol, oraları restore edelim.' dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde oraya bir toplantıya gelmişti. Durumu anlattık, 'Macaristan'ın bulunduğu kadar biz de katkıda bulunacağız.' dedi. Ciddi bir fon oluşturuldu, o dönemde TİKA tarafından hızlı bir çalışmayla restorasyon yapıldı."

Gül Baba Türbesi'ni açtıktan sonra yılda 100 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini anlatan Polat, "Gül Baba bu sevgiyi 500 yıldır taşımış. Burada Galatasaraylılara da bir mesaj vermek istiyorum. Gül Baba, Macaristan'da sevgi, saygı ve hoşgörünün sembolü oldu. Bu hoşgörünün, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının simgesi olarak buradaki parkı da Gül Baba'ya adamak istedik." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Haydar Ali Yıldız'ın da konuşma yaptığı törene telekonferans yöntemiyle bağlanan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, iyi dileklerini aktardı.

Parkın içinde yer alan Gül Baba Anıtı'nın açılışı da yapıldı.