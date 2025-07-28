İstanbul'da Gençler Badminton Turnuvası Sonuçlandı

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Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası'nda Türk badmintoncular 18 madalya kazandı. Sporcular arasında Mehmet Can Töremiş, Aysu Arslan ve Gökay Göl gibi isimler şampiyonluk elde etti.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası tamamlandı.

Türk badmintoncular, Ata Sporları Merkezi Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti.

Mehmet Can Töremiş (tek erkekler), Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak (çift kadınlar), Mehmet Can Töremiş ile Gökay Göl (çift erkekler) ve Nisa Nur Çimen ile Gökay Göl (karışık çiftler), turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Ayşe Nur Zeybek - Spor
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