İstanbul'da Gençler Badminton Turnuvası Sonuçlandı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Gençler Badminton Turnuvası tamamlandı.

Türk badmintoncular, Ata Sporları Merkezi Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 4 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 18 madalya elde etti.

Mehmet Can Töremiş (tek erkekler), Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak (çift kadınlar), Mehmet Can Töremiş ile Gökay Göl (çift erkekler) ve Nisa Nur Çimen ile Gökay Göl (karışık çiftler), turnuvada şampiyonluğa ulaştı.