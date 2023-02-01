İstanbul'da gol yağmuru! Kasımpaşa, Giresunspor'u sahadan sildi

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa, sahasında Giresunspor'la kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede adeta gol şov vardı. Deplasman ekibinin 10'uncu dakikada öne geçtiği karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Kasımpaşa, Ligde 4 maç sonra kazandı. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, 6. galibiyetini alarak 22 puana yükseldi. Deplasman ekibi Giresunspor'un ise, galibiyet hasretini 6 maça çıktı.

GİRESUN BAŞLADI KASIMPAŞA BİTİRDİ

5-1'lik sonuçla biten mücadelede gol perdesini deplasman ekibi açtı. 10. dakikada Savicevic'in kaydettiği golle öne geçen Karadeniz temsilcisinin bu sevinci fazla uzun sürmedi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Fall, 30. dakikada Eysseric, 50. dakikada Ouannes ile 45+4. dakikada ve 66. dakikada Aytaç Kara kaydetti.