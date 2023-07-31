İstanbul'da 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Açılış Töreni Yapıldı

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın açılış töreninde, şampiyonaya katılan ülkeler tanıtıldı ve dans gösterileri yapıldı. Türk Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, turnuvanın Türk güreşi için önemini vurgulayarak, genç sporcuların kendilerini gösterebileceği bir platform olduğunu belirtti.

İstanbul'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun açılışında, şampiyonaya katılan ülkeler tanıtıldı. Ardından dans gösterileriyle izleyicilere görsel bir şölen sunuldu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhbirine yaptığı açıklamada, bu turnuvanın Türk güreşi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şu anda 60'dan fazla ülkeden 600'ün üzerinde sporcu misafir ediyoruz. Türk güreşinin 100. yılını, buradaki şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bizim hedefimiz, 2024 Paris Olimpiyatları. Bu arada da güreşçi havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Bizim ata sporumuz, güreştir. Bu yüzden gençleri buraya çekmemiz lazım."değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcuların bu turnuvada kendilerini gösterebileceğini belirten Eroğlu, "Burası, onlar için ilk durak olsa da çok önemli bir durak. Burada fark ettiğimiz sporcuları bir daha bırakmayız." diye konuştu.

Türk güreşinin yükselişte olduğuna değinen Eroğlu, şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalya ile takım halinde grekoromende şampiyon olduk. Ayrıca kadınlarda ikinci, serbest güreşte üçüncü olduk. Hedefimiz, 16 Eylül'de Sırbistan'da başlayacak Büyükler Dünya Şampiyonası. Bu turnuvada ilk beşe giren sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek. Bu yüzden kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum."