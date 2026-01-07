Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Eren Elmalı açıklaması
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 'kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna' dair yapılan paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında inceleme yapıyor.
  • İnceleme, kendi maçına bahis oynama veya başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecini içeriyor.
  • Adli soruşturma nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımı sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 'kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğu' iddiaları hakkında bir açıklama yayınladı.

BAŞSAVCILIKTAN EREN ELMALI AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

