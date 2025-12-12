İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "'Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
