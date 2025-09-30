Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grubu'na bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'ye kayyum atandığını...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grubu'na bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'ye kayyum atandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grubu'na bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'ye kayyum atandığını açıkladı. - İSTANBUL

