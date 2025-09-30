İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grubu'na bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'ye kayyum atandığını...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor