Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'ndaki Köprülere Yansıtıldı
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyon oldu. Bu başarı nedeniyle, takımın renkleri İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yansıtıldı.
TURKİSH Airlines EuroLeague finalinde, Monaco'yu mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun renkleri, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.
Fenerbahçe Beko basketbol takımının renkleri, Turkish Airlines EuroLeague'de Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yansıtıldı. Köprülerden yansıyan sarı-lacivert renkteki ışıklar, görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor