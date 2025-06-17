Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'ndaki Köprülere Yansıtıldı

TURKİSH Airlines EuroLeague finalinde, Monaco'yu mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun renkleri, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.

Fenerbahçe Beko basketbol takımının renkleri, Turkish Airlines EuroLeague'de Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yansıtıldı. Köprülerden yansıyan sarı-lacivert renkteki ışıklar, görsel şölen oluşturdu.