İstanbul Boğazı'nda Yelken Yarışları Heyecanı

İstanbul Boğazı'nda Yelken Yarışları Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları'nda iki yelkenli, Bebek sahilinde rıhtıma çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İSTANBUL Boğazı'nda 40'ıncı Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarış sırasında iki yelkenli Bebek sahilinde rıhtıma çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarış sırasında iki yelkenli Bebek sahilinde rıhtıma çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk görüntüde, yelkenli teknenin rıhtıma çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar görülüyor. İkinci görüntüde ise, yelkenli ilk yelkenliye göre rıhtıma uzak bir noktadan geçse de, teknede bulunanların kazayı önlemek için çaba sarf ettiği anlar dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
4 gündür devam eden grev İzmir'i dev bir çöp yığınına çevirdi

4 gündür devam eden grev şehri dev bir çöp yığınına çevirdi
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.