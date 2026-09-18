Haberler

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde sezona galibiyetle başlayan Başakşehir, son 4 haftada 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Konferans Ligi'ne ikinci eleme turunda veda eden, Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan ve son maçında Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 yenilen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin'in geleceği tartışma konusu oldu. Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, alınan kötü sonuçlara rağmen 38 yaşındaki teknik adama güvendiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de 4 puanla 13. sırada yer alan Başakşehir, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Umut Bozok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği 7 puan topladı

Başkent temsilcisi, Süper Lig'in ilk 5 haftasında hanesine yazdırdığı 7 puanla 12. basamakta bulunuyor.

İlk 2 maçını kazanarak sezona etkili bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, son 3 müsabakanın birinde berabere kaldı, ikisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında ligde 27. randevu

İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 26 maçta taraflar 10'ar galibiyet alırken, 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

Kazaya müdahale eden trafik polisi şehit oldu
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
Ödemiş'te asırlık gelenek yeniden canlandı! Vali Elban: Tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin

Efeler diyarında görkemli gece! Vali'den gençlere düğün çağrısı