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Başakşehir-Kasımpaşa derbisinde flaş istatistik: Son 10 maçta 9 galibiyet

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Trendyol Süper Lig 3. haftasında Başakşehir, yarın saat 21.30'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç öncesi ev sahibi 10., konuk ekip 7. sırada. Başakşehir, son 10 lig maçında rakibine 9 kez üstünlük kurdu.

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, sonraki maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. İlk iki maçta 3 puan toplayan İstanbul Başakşehir, 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ilk hafta sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci maçında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi. Lacivert-beyazlı takım, 4 puanla 7. sırada bulunuyor.

Son 10 Süper Lig maçının 9'unu Başakşehir kazandı

İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı son 10 lig maçının 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 11 Aralık 2021 tarihinde sahasında 2-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibi Kasımpaşa ile çıktığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 10 gol gördü.

Kaynak: AA
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