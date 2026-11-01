Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Başakşehir, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda Başakşehir'in golleri Shomurodov, Skov Olsen ve Emin Bayram'dan gelirken Samsunspor'un tek golünü Coulibaly kaydetti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Murat Şener

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Brnic, Shomurodov, Selke

Samsunspor : Bilal Bayazıt, Erakovic, Guarino, Drapinski, Sekongo, Celil Yüksel (Dk. 15 Ohlenschlaeger), Mendes, Tomasson, Watt, Coulibaly, Bayo

Goller: Dk. 10 Shomurodov, Dk. 26 Skov Olsen, Dk. 41 Emin Bayram (Başakşehir), Dk. 22 Coulibaly ( Samsunspor )

Sarı kart: Dk. 4 Sekongo ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki İstanbul Başakşehir- Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Eskişehir'de kira sözleşmesi biten tarlada 15 milyon TL'lik domatesin traktörlerle ezildiği iddiası! Sulama boruları da kesildi

Kira bittiği gece tarlaya girdiler! 15 milyonluk domates ezildi
Jennifer Lawrence yüz gerdirme operasyonu olduğu iddialarına yanıt verdi: Sadece botoks yaptırdım

Oscar’lı oyuncudan estetik iddialarına yanıt: Sadece...
CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

CHP'den "Özgür Özel" temizliği! Artık hiçbiri yok
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat

Hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: Şimdi mi aklına gelmiş?