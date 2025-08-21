İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova'nın Maçı İçin Kadrolar Açıklandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasında oynanacak ilk maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Romanya temsilcisi Universitatea Craiova arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
