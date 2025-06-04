İstanbul Arel Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

İstanbul Arel Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu
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İstanbul Arel Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, TÜSF tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde namağlup şampiyon olarak bir üst lige çıkma hakkı elde etti. Finalde Kadir Has Üniversitesi'ni 63-60 yenerek başarıyı elde ettiler.

İstanbul Arel Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde namağlup şampiyon olarak bir üst lige çıkmaya hak kazandı.

TÜSF Erkekler Basketbol 2. Liginde oynadığı tüm maçları kazanarak finale yükselen İstanbul Arel Üniversitesi Erkek Basketbol takımı, Kadir Has Üniversitesi ile oynadığı final maçını da kazanarak şampiyon olmayı başardı. Küçükçekmece Halkalı İfa Spor Salonu'nda çekişmeli geçen müsabakada rakibini 63-60 yenen İstanbul Arel Üniversitesi, altın madalyanın sahibi oldu.

Emiroğlu: "1. Lig'e hazırlıklıyız"

Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Fatih Emiroğlu, bu sezonu namağlup bitirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek takımının 1. Lig'de de önemli başarılara imza atacaklarını vurguladı. Emiroğlu, "Çok mutluyuz. Tam olarak istediğim ve beklediğim gibi geçti. Kazanacağımızı düşünüyorduk ama rakibimiz de güçlüydü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Doğru düşündüler, doğru mücadele ettiler ve sonunda zafere ulaştılar. Eylül ayından bu yana çok sıkı çalışıyoruz. Çocukların gayretleri üst seviyede. Organizasyon çok iyi. Bu sene oynadığımız bütün maçları kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştık. Gerçekten iyi takımlara karşı mücadele ettik. Onları da tebrik ediyorum. Önümüzdeki seneden itibaren üniversitemizi birinci ligde temsil edeceğiz ve çalışmalara başlayacağız. Daha güçlü ve deneyimli kadrolara karşı oynayacağız. Ama biz buna hazırlıklıyız. Bütün teknik, idari ve yönetime teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Spor Müdür Yardımcısı Özgür Özcanlı ise öğrencilerin bu sene göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik ederek tüm müsabakaları kazanarak namağlup şampiyon olduklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Özcanlı, önümüzdeki sezon için gerekli çalışmalara erkenden başlayacaklarını iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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