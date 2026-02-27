İsrail soykırımı nedeniyle 2 yıldır spordan uzak kalan Filistinli basketbolcular potalara dönüyor

İsrail'in 2 yılı aşkın süren soykırıma varan saldırıları ile yıkım ve ablukası nedeniyle sporun durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nde basketbol faaliyetleri yeniden başladı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ağır yıkımın izleri sürerken, spor salonlarının önemli kısmı da kullanılamaz halde bulunuyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Kampı'nda Filistinli basketbolcular, söz konusu şartlar altında, uzun bir aradan sonra ilk kez turnuva heyecanı yaşadı.

Filistin Basketbol Federasyonu ve Filistin Olimpiyat Komitesince, saldırılarda hayatını kaybeden sporcular anısına "2026 Spor Şehitleri Basketbol Turnuvası" düzenlendi.

Turnuva öncesinde Filistin milli marşı okunurken, sahaya çıkan yerel bir sanatçı şarkılar seslendirdi. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada, birlik ve umut vurgusu öne çıktı.

Gazze'de devam eden sıkıntılar, yerinden edilmiş ailelerin yaşam mücadelesi ve altyapı eksiklikleri, sporun sürdürülebilirliği önünde ciddi engeller oluştursa da spor camiası, potaların yeniden kurulmasını geleceğe dair güçlü bir mesaj olarak değerlendiriyor.

"Ayağa kalkma iradesinin sembolü"

AA muhabirine konuşan sporcular ve yöneticiler, sahalara dönüşü yalnızca sportif bir faaliyet olarak değil, toplumsal dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin sembolü olarak gördüklerini dile getirdi.

Megazi Kampı Spor Kulübü Başkanı Abdülbasit El-Uveydat, 2 yılı aşkın aranın ardından sporun Gazze'de yeniden canlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu dönüş, şehitlerimizi andığımız ve direnişimizi gösterdiğimiz bir basketbol turnuvası ile taçlanıyor." dedi.

Uveydat, "Tüm spor camiasını, Filistin sporunun Allah'ın izniyle kendi doğal ve gerçek sahasına bu mübarek dönüşü dolayısıyla tebrik ediyoruz. Gazze halkının yaşadığı büyük krizin ardından basketbol faaliyetlerinin yeniden başlaması hayırlı bir geri dönüş niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın daha büyük projelere zemin hazırlaması temennisi

Antrenör Ahmed Kemal Musa da atılan adımın gelecekte daha büyük projelere zemin hazırlamasını temenni etti.

Turnuvanın, yıkıma uğrayan salonların ve sınırlı imkanların gölgesinde atılmış mütevazı ama anlamlı bir başlangıç olduğunu belirten Musa, "Bu adımın üzerine inşa edeceğiz. İnşallah sahalarımızı yeniden kuracak, sporcu nesillerimizi tekrar yetiştireceğiz. Bu adımın, basketbolcular için umut vadeden bir geleceğin inşasına katkı sağlamasını diliyoruz." şeklinde konuştu.