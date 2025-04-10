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Isparta'da Özel Sporcular Engelleri Aştı

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Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Atletizm Özel Sporcular Kupası'nda özel sporcular, azimleriyle dikkat çekti ve ödüllerini aldı. Yarışmalar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

- Engelleri değil, sınırları aştılar

Isparta'da yarışan özel sporcular ödüllendirildi

Özel sporcular uzun atlama yapıp gülle attılar

ISPARTA - TBMM ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğiyle Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Atletizm Özel Sporcular Kupası'nda, sporcuların azmi ve başarısı takdir topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Atletizm Özel Sporcular Kupası, Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Etkinlikte, özel sporcuların gösterdiği performans ve azim, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sporcuların yarışmalarda sergiledikleri kararlılık ve mücadele ruhu, tribünlerden alkış aldı.

"Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz"

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sportif etkinliklerle coşkuyla kutluyoruz. TBMM ve Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Atletizm Özel Sporcular Kupası'nda, en anlamlı ve özel yarışlarda sporcularımızın azmi ve başarısı herkese ilham verdi. Katılan tüm özel sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Müsabakalara katılan özel sporcular madalyalarını alırken, aileleri ve antrenörleriyle mutluluklarını paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - Spor
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