Isparta'da halk oyunları miniklerin şampiyonu Sevim Örnek İlkokulu

Isparta'da 2025-2026 Okul Sporları Halk Oyunları il birinciliği müsabakaları sonucunda minikler kategorisinde Sevim Örnek İlkokulu şampiyon oldu.

Halk Oyunları Federasyonu tarafından Isparta'da 2025-2026 Okul Sporları Halk Oyunları il birinciliği yarışması düzenlendi. Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada minikler ve yıldızlar kategorileri yer aldı.

Minikler düzenlemesiz dalda Sevim Örnek İlkokulu, antrenörleri Mehmet Balıkçı eğitmenliğinde gösterdiği performansla il birincisi olurken, Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu ikinci, Zübeyde Hanım İlkokulu ise üçüncü sırada aldı. Sevim Örnek İlkokulu'na birincilik kupası ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi.Yarışma sonucunda Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, Sevim Örnek İlkokulu okul yöneticilerini, öğretmen, öğrenci ve eğitmenlerini kutladı.

Yıldızlar düzenlemesiz dalda ise Nazmi Toker Ortaokulu birinci oldu. - ISPARTA

