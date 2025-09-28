Haberler

Isparta Atlı Spor Kulübü Sporcuları Hırvatistan'da Yarışacak

Isparta Atlı Spor Kulübü'nden üç sporcu, Hırvatistan'da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda milli takımı temsil edecek. Kulüp başkanı Ümit Yeter, sporcularının bu başarılarından dolayı büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Isparta Atlı Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Ege Özbek, Zeynep Barın ve Bade Ersun, Hırvatistan'da düzenlenecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacak.

Barban'da 10-12 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya Özbek "Sabah Güneşi", Barın "Bahtiak", Ersun "Yayla Güzeli" atlarıyla katılacak.

Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Yeter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcularının milli takım kadrosuna seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Haberi aldığında çok gurur duyduklarını belirten Yeter, "Özellikle üç sporcumuzun Türkiye'yi temsilen Hırvatistan'a gitmeleri benim hayalimdi. Sporcularıma, Türkiye Binicilik Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayalim gerçekleşmiş olacak, o yüzden çok mutluyum." dedi.

Yeter, sporcuların uzun hazırlık sürecinden geçtiğini anlattı.

Sporcularının 2024-2025 yıllarında 20'den 100 kilometreye kadar olan farklı kategorilerde yarıştıklarını ifade eden Yeter, "Hiç elenmeden bu seviyeye geldiler. Birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi dereceler elde ettiler. Günlük 20 ila 30 kilometrelik arazide antrenmanlarla hazırlandılar. İnşallah Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil edecekler." diye konuştu.

Milli sporcu Zeynep Barın da Türkiye'yi temsil etmenin çok gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Şanlı bayrağımı dalgalandırmak benim için büyük bir onur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Milli takıma seçilmenin kendisi için çok değerli olduğunu kaydeden Hüseyin Ege Özbek ise Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Spor
