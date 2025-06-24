Isparta 32 Spor Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı

Isparta 32 Spor Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı
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Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da yönetim, Başkan Gültekin Özdemir liderliğinde görev dağılımını belirledi. Asbaşkan Taner Kaya ve diğer sorumluların isimleri de açıklandı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da yönetim, görev dağılımını yaptı. Gültekin Özdemir başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı da belli oldu.

Isparta 32 Spor Kulübü 2025-2026 sezonu görev dağılımında Başkan Gültekin Özdemir olurken, Asbaşkan Taner Kaya, Başkanvekili Ali Öz, 2. Başkanlar Mehmet Çetinli, İbrahim Avcı ve Ömer Baştok, Genel Sekreter Hüseyin Biçici oldu. Diğer görev dağılımları ise şu şekilde belirlendi:

"Sayman Mehmet Ali Erdoğan, Sponsorluklar ve Projeler Sorumlusu Harun Reşit Aytay, Futbol Şube Sorumluları Emrah Özdemir ve Cem Elbiz, Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Süleyman Dağlı, Taraftar Sorumluları Emin Ursavaş ve Gürcan Savay, Hukuk İşleri Sorumlusu Numan Karatepe, Tesisler Sorumlusu Bünyamin Işık, Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Genel Kaptanlar Nuri Top ve Ali Toprakçı, Store Sorumlusu Akif Eryiğit, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Özdemir ve Muhammed Fatih Öksüz, Denetim Kurulu Üyeleri Selman Boyacı, Gökhan Büyükleblebi, Mehmet Ali Köroğlu, Hüseyin Yüceer, Erol Senirli, ve Emrah Kıranfil, Kulüp Müdürü ise Emrah Çelik." - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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