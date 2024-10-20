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Isparta 32 Spor ve İskenderunspor Golsüz Berabere Kaldı

Isparta 32 Spor ve İskenderunspor Golsüz Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İskenderunspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İskenderunspor'la golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Burak Demirkıran, Recep Güneş, Turan Çelik

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya (Efecan Saçıkara dk. 62), Furkan Uludaş, Caner Koca (Vedat Bora dk. 46), Berat Satılmış (Bora Taşdemir dk. 77), Zihni Temelci, Muhlis İstemi, Abdülkerim Canlı, Fırat Aras, Kubilay Türkyılmaz (Kaan Öztürk dk. 77)

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Kadir Turhan, Erbay Eker, Turan Tuzlacık, Serdar Can Alp, Mahmut Bilir, Göktan Işılak (Yasin Başaytaç dk. 85), Mehmet Manis (Ömer Gür dk. 76), Burak Çolak (Umut Aydın dk. 86), Muhammet Beşir (Mert Efe Çölbeyi dk. 80)

Sarı kartlar: Yiğithan Güveli, Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor), Serdar Can Alp, Mehmet Manis, Yasin Başaytaç (İskenderunspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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