Isparta 32 Spor ve Aliağa FK Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Isparta 32 Spor, Aliağa FK ile 1-1 berabere kaldı. Isparta'nın golünü Hüseyin Öztürk atarken, Aliağa'nın eşitliği sağlayan golü Veli Çetin'den geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Aliağa FK, deplasmanda karşılaştığı Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Çakır, Fatih Etirli

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Kamil İçer, Ertuğrul Kurtuluş, Bedirhan Altunbaş, Hüseyin Öztürk, Abdulkerim Canlı, Alperen Pak, Kerem Baykuş (Cem Özdemir dk. 87), Caner Hüseyin Bağ, Sinan Akaydın (Ziya Alkurt dk. 80), Baran Başyiğit

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Musa Şahindere (Oktay Kancı dk. 42), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Necati Özdemir dk. 75), Harun Kavaklıdere, Mustafa Saymak (Yusuf Erdem Gümüş dk. 46), Oğuzhan Yıldırım (Göktuğ Yılmaz dk. 75), Ahmet İlhan Özek (Malik Karaahmet dk. 71)

Goller: Hüseyin Öztürk (dk. 54) (Isparta 32 Spor), Veli Çetin (dk. 79) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Abdulkerim Canlı (Isparta 32 Spor), Yusuf Erdem Gümüş (Aliağa FK) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
