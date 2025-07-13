Isparta 32 Spor, Kamil İçer ile Anlaştı

Isparta 32 Spor, Kamil İçer ile Anlaştı
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Isparta 32 Spor, geçmiş sezon Kahramanmaraş İstiklalspor'da oynayan stoper Kamil İçer ile sözleşme imzaladı. Takım, hazırlık sürecini Davraz'da sürdürüyor ve savunma hattını güçlendirmiş oldu.

Isparta 32 Spor geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen stoper Kamil İçer ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, hazırlıklarını Davraz'da sürdürüyor. Isparta 32 Spor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Isparta 32 Spor, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Pembe-yeşilliler, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen başarılı stoper Kamil İçer'i kadrosuna kattı. Yeni transfer için düzenlenen imza töreninde Asbaşkan Mehmet Çetinli de hazır bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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