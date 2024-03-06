Isparta 32 Spor, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu. Maçta Isparta 32 Spor'dan Yiğithan Güveli kırmızı kart gördü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Anıl Küçükkaraca, Mustafa Onur Özgenç
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Gürkan Başkan, Yiğithan Güveli, İsmet Kavuştu (Ömer Çiçek dk. 79), Samet Karakoç, Muhlis İstemi (Berat Satılmış dk. 46), Mustafa Diler, Abdulkerim Canlı, (Fırat Aras dk. 46) Caner Koca (Cemal Ali Kızılateş dk. 50), Alim Harlak, Mehmet Küçükdurmuş (Zeki Saki dk. 46)
Amed Sportif Faaliyetler: Aykut Özer, Taner Gümüş (Muhammed Enes Durmuş dk. 71), Çekdar Orhan(Serkan Odabaşoğlu dk. 71), Berk İsmail Ünsal (Yusuf Taylan dk. 78), Uğur Adem Gezer, Abdullah Dıjlan Aydın, Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Taşkın Çalış (Yılmaz Ceylan dk. 78), Onur Karakabak, Mert Çapar (Yusuf Tursun dk. 79)
Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 32 ve 43)
Kırmızı kart: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Abdülkerim Canlı, Mustafa Diler, Samet Karakoç, Berat Satılmış (Isparta 32 Spor) Taner Gümüş, Berk İsmail Ünsal, Abdullah Dıjlan Aydın (Amed Sportif Faaliyetler) - ISPARTA