Üye Girişi
Haberler

Isparta 32 Spor, Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu

Güncelleme:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu. Maçta Isparta 32 Spor'dan Yiğithan Güveli kırmızı kart gördü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Anıl Küçükkaraca, Mustafa Onur Özgenç

Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Gürkan Başkan, Yiğithan Güveli, İsmet Kavuştu (Ömer Çiçek dk. 79), Samet Karakoç, Muhlis İstemi (Berat Satılmış dk. 46), Mustafa Diler, Abdulkerim Canlı, (Fırat Aras dk. 46) Caner Koca (Cemal Ali Kızılateş dk. 50), Alim Harlak, Mehmet Küçükdurmuş (Zeki Saki dk. 46)

Amed Sportif Faaliyetler: Aykut Özer, Taner Gümüş (Muhammed Enes Durmuş dk. 71), Çekdar Orhan(Serkan Odabaşoğlu dk. 71), Berk İsmail Ünsal (Yusuf Taylan dk. 78), Uğur Adem Gezer, Abdullah Dıjlan Aydın, Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Taşkın Çalış (Yılmaz Ceylan dk. 78), Onur Karakabak, Mert Çapar (Yusuf Tursun dk. 79)

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 32 ve 43)

Kırmızı kart: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Abdülkerim Canlı, Mustafa Diler, Samet Karakoç, Berat Satılmış (Isparta 32 Spor) Taner Gümüş, Berk İsmail Ünsal, Abdullah Dıjlan Aydın (Amed Sportif Faaliyetler) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Isparta Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title