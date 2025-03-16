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Isparta 32 Spor, 24 Erzincanspor'u 2-0 Geçti

Isparta 32 Spor, 24 Erzincanspor'u 2-0 Geçti
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Isparta 32 Spor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında sahasında 24 Erzincanspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Vedat Bora ve Hamit Kulya'dan geldi. Maçta Yasin Dülger kırmızı kart gördü.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Emrah Akkaya,İsmail Semih İleri

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan, Ertuğrul Kurtuluş, Hamit Kulya, Abdülkerim Canlı, Zihni Temelci (Barış Sungur dk. 84) Berat Satılmış (Cem Özdemir dk. 83), Hüseyin Afkan (Muhammed Haşim Çoban dk. 68), Vedat Bora (Kaan Öztürk dk. 68), Kubilay Türkyılmaz (Muhlis İstemi dk. 64)

24 Erzincanspor: Yunus Emre, Muhammet Özkal (Salih Sebetci dk. 68) Emre Sağlık, Hüsemettin Tut, Arif Emre, İrfan Akgün, Erol Can, Yasin Dülger, Ali Sefer (Fethi Fındık dk. 65) Ali Çağlar (Ekrem Koçak dk. 84), Doğukan Tuzcu

Goller: Vedat Bora (dk. 10), Hamit Kulya (dk. 90+1) (Isparta 32 Spor)

Kırmızı Kart: Yasin Dülger (24 Erzincanspor)

Sarı Kart: İsmail Hakkı Doğan (Isparta 32 Spor) Hüsamettin Tut, İrfan Akgün, Ali Çağlar (24 Erzincanspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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