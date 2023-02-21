Real Madrid'in efsane futbolcusu Amancio Amaro hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük efsaneleri arasında gösterilen Amancio, Aynı zamanda RealMadrid'in onursal başkanıydı. 14 sezon boyunca Real Madrid forması giyen Amancio, Tüm dünya futbolu için örnek bir isim oldu. 1966'da Brüksel'deki Heysel Stadyumu'nda Real Madrid'in kazandığı Altıncı Avrupa şampiyonluğunda onun imzası vardı. Partizan karşısında takımının ilk golünü o kaydetmişti.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Amancio, Real Madrid formasıyla 9 kez La Liga şampiyonluğu, 3 kez Kral Kupası şampiyonluğu ve 1966 Avrupa Kupası'nı kazanmıştı. 471 kez formasını giydiği Real Madrid adına 155 gol kaydetti, 2 kez ligde gol kralı oldu. İspanya Milli Takımı'nın formasını da 42 kez giyen Amancio, İspanya'nın ilk Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğunda takımın bir parçasıydı. 1968'de FIFA Dünya Kupası'nda 1968 yılında Maracana'da Brezilya'ya karşı oynanan maçta da forma giydi.

CASTILLA'YI İLK KEZ ŞAMPİYON YAPTI

Amancio teknik direktör olarak ise 1984 yılında Real Madrid'in ikinci takımı Castilla'yı İkinci Lig şampiyonu yaptı. Real Madrid Castilla, İspanya futbol tarihinde şampiyon olan ilk ve tek rezerve takımı olarak tarihe geçti.