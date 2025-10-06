Haberler

İspanyol Yıldız Rodri, Sakatlığı Nedeniyle Milli Takımda Oynayamayacak

İspanya Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Bulgaristan ile yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Rodri, Manchester City'nin Brentford ile yaptığı maçta sakatlandı.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Manchester City'nin Brentford ile oynadığı mücadelede sakatlanan Rodri, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı sebebiyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
