İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

Güncelleme:
Real Madrid'in 13. haftada Elche ile yapacağı maç öncesi Elche Teknik Direktörü Eder Sarabia, milli yıldız Arda Güler hakkında övgü dolu sözler söyledi. Sarabia, 'Real Madrid'de izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu Arda Güler. O benim zaafım. Tam bir fenomen.' dedi. Sarabia'nın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve İspanya basınında geniş yer buldu. Arda Güler'in Elche maçında ilk 11'de sahaya çıkması ve takımın orta sahasında görev alması bekleniyor.

La Liga'nın 13. haftasında Elche ile karşılaşacak olan Real Madrid'de gözler Arda Güler'e çevrilmişken, Elche Teknik Direktörü Eder Sarabia'nın milli yıldız hakkında söylediği övgü dolu sözler İspanya'da gündem oldu.

Milli aranın ardından Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda Elche ile kozlarını paylaşacak. Liderlik koltuğunda bulunan Madrid temsilcisi, lige güçlü bir dönüş hedeflerken tüm gözler yine 20 yaşındaki milli yıldız Arda Güler'in üzerinde olacak.

"ARDA'YI İZLEMEK BENİM ZAAFIM"

Elche Teknik Direktörü Eder Sarabia, Real Madrid kadrosundaki en beğendiği oyuncunun sorulması üzerine beklenmedik bir şekilde Arda Güler'in adını vererek, "Real Madrid'de izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu Arda Güler. O benim zaafım. Tam bir fenomen" dedi. Sarabia'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve İspanya basınında geniş yer buldu.

Arda Güler'in Elche deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması ve takımın orta sahasında görev alması bekleniyor. Genç yıldız, bu sezon gösterdiği etkili performansla teknik direktörü ve taraftarların güvenini kazanmış durumda.

500

Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Alkışlıyoruz seni Arda.Şımarmadan aynı çizgide ve başarılarınla devam ??????????

Haber YorumlarıKim kimee:

gunluk arda dozuuu

Haber YorumlarıBabayaro:

sadece gaysarayli ultravestiler beğenmiyor

