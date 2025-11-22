İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

La Liga'nın 13. haftasında Elche ile karşılaşacak olan Real Madrid'de gözler Arda Güler'e çevrilmişken, Elche Teknik Direktörü Eder Sarabia'nın milli yıldız hakkında söylediği övgü dolu sözler İspanya'da gündem oldu.

Milli aranın ardından Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda Elche ile kozlarını paylaşacak. Liderlik koltuğunda bulunan Madrid temsilcisi, lige güçlü bir dönüş hedeflerken tüm gözler yine 20 yaşındaki milli yıldız Arda Güler'in üzerinde olacak.

"ARDA'YI İZLEMEK BENİM ZAAFIM"

Elche Teknik Direktörü Eder Sarabia, Real Madrid kadrosundaki en beğendiği oyuncunun sorulması üzerine beklenmedik bir şekilde Arda Güler'in adını vererek, "Real Madrid'de izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu Arda Güler. O benim zaafım. Tam bir fenomen" dedi. Sarabia'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve İspanya basınında geniş yer buldu.

Arda Güler'in Elche deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması ve takımın orta sahasında görev alması bekleniyor. Genç yıldız, bu sezon gösterdiği etkili performansla teknik direktörü ve taraftarların güvenini kazanmış durumda.