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İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı

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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre, Real Sociedad, Yunus Akgün'ü transfer listesine aldı.

Galatasaray'da bu sezon sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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İspanyol medyasına yansıyan son haberlere göre, Real Sociedad, hücum hattında yaşanabilecek olası eksikliklere karşı Yunus Akgün'ü transfer listesine almış. İspanyol kulübü, 24 yaşındaki oyuncunun takımının ofansif gücüne katkı sağlayacağına inanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Arda Güler için de Real Sociedad ile ilgili transfer söylentileri gündeme gelmişti. Genç yıldızın, Real Madrid'deki sınırlı süre şansını değerlendirebilmesi için Sociedad'a kiralanabileceği ifade edilmişti. Aynı şekilde, Yunus Akgün de İspanyol ekibi tarafından önemli bir hedef olarak gösteriliyor.

Ancak yalnızca Real Sociedad değil, diğer Avrupa kulüpleri de Yunus Akgün'ü takibe almış durumda. Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da genç futbolcuya ilgisi olduğu belirtiliyor.

İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray gerekirse Yunus a Avrupa da verilecek olan maaşa yakın bir maaş verip Yunus la ömürlük anlaşma imzalamalı. Yoksa eğer satarsa bu enayi oğlu enayilik olur benden söylemesi. Çok yazık olur çoookkk. En azından yüksek bir ücrete kiralamalı illaki gönderecekse, asla satilmamalı. Türk kuralı için de lazım çünkü.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bende sandım reel madrid

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

İspanyolların sıradan bir takımı bile bizim bizans takımlarının yanında avrupa devi olarak lanse ediliyor üstelik bastırıp parayı en iyi futbolcumızı alıyorlar. Yiyecek çok ekmeğimiz var daha beyler..

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