İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı

Galatasaray'da bu sezon sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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İspanyol medyasına yansıyan son haberlere göre, Real Sociedad, hücum hattında yaşanabilecek olası eksikliklere karşı Yunus Akgün'ü transfer listesine almış. İspanyol kulübü, 24 yaşındaki oyuncunun takımının ofansif gücüne katkı sağlayacağına inanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Arda Güler için de Real Sociedad ile ilgili transfer söylentileri gündeme gelmişti. Genç yıldızın, Real Madrid'deki sınırlı süre şansını değerlendirebilmesi için Sociedad'a kiralanabileceği ifade edilmişti. Aynı şekilde, Yunus Akgün de İspanyol ekibi tarafından önemli bir hedef olarak gösteriliyor.

Ancak yalnızca Real Sociedad değil, diğer Avrupa kulüpleri de Yunus Akgün'ü takibe almış durumda. Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da genç futbolcuya ilgisi olduğu belirtiliyor.