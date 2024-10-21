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İspanyol basını yazdı: Ancelotti, Arda Güler'e artık forma vermeyecek

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Milli futbolcumuz Arda Güler'e yeteri kadar forma vermediği için eleştirilerin hedefinde olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda'ya bir süre daha forma vermeyeceği öne sürüldü.

İspanyol devi Real Madrid'de süre alamadığı için bir türlü gündemden düşmeyen Arda Güler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"ARDA GÜLER'E ŞANS VERMEYECEK"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde de Arda Güler'e forma şansı vermesi beklenmiyor.

291 DAKİKA ZOR OYNADI

Arda bu sezon Real Madrid'de toplamda 10 maçta sadece 291 dakika süre aldı. La Liga'da 3 maça ilk 11 de başlayan Arda Güler 4 maça sonradan oyunda girdi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça sonradan dahil olan Arda Güler Real Madridin oynadığı Uefa Süper Kupa maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

İşte Arda'nın forma giydiği maçlar ve süreleri;

  • Real Madrid - Atalanta: 2 dakika süre aldı.
  • Mallorca - Real Madrid: 9 dakika süre aldı.
  • Real Madrid - Real Valladolid: 69 dakika süre aldı.
  • Las Palmas - Real Madrid: 64 dakika süre aldı.
  • Real Sociedad - Real Madrid: 77 dakika süre aldı.
  • Real Madrid - Stuttgart: 22 dakika süre aldı.
  • Real Madrid - Espanyol 55 dakika süre aldı.
İspanyol basını yazdı: Ancelotti, Arda Güler'e artık forma vermeyecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

Tugba null:

yanlış takıma gitti arda. Barcelona ya gidecekti.

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Sait ÇINAR:

Bu başlığı yazan arkadaşa önce Türkçe öğretin sonra yazı yazdırın. “Ancelotti, Arda Güler'e forma artık vermeyecek” değil “Ancelotti, Arda Güler'e artık forma vermeyecek” olacak.

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yanıtYanıtla
NurzanZeki Öğren:

Fazla naz aşık yorarmış,şımarıklığın lüzumu yok hepimizin göz bebeği ama biraz haddini bileceksin

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yanıtYanıtla
Erol Birol :

Gazı verdiniz durmadan ne oldu balon patladı.

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yanıtYanıtla
Son Yörük:

18 yasindaki bir cocuk dunyanin en iyi takimlarindan birine gitti.Orada mucadele ettigi kisiler cok gucluler bazi seyler burdan yorum yapmaya benzemiyor.Ama ardanin en iyi yapabilecegi sey baska takima gitmek surekli oynamak kendini kanitlamak bu sekilde pas tutuyor.Cok yetenekli biri zamana ihtiyaci var real Madridde tamamen yetenegini kaybedecek bu gidisle.

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

başlık yanlış ancelottiye resti çeken arda forma giymeme kadarı aldı :)var ya şu medya arda arda diye diye uçurdular sonra tepeden aşağı saldılar.

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yanıtYanıtla
Kartal Doğan:

Verirsen ekime kadar vermezsen Ardamızın zikine kadar Ancelotti ! Çocuk daha 18 yaşında senin bir ayağın çukurda hadi ordan..

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