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İspanyol basını Real Madrid'i rezil etti: Muhteşem bir başarısızlık

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Son şampiyon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a iki maçta da kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti. İspanyol basını, Real Madrid'in rövanş maçındaki performansını sert bir dille eleştirdi. AS gazetesi "Muhteşem bir başarısızlık" ifadelerini kullanırken, Marca "Hiçbir şey oynamadan mucizeler gerçekleşmez" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, Arsenal'a iki maçta da kaybedip turnuvaya çeyrek finalde veda etti. İspanyol basını, Real Madrid'in rövanş maçındaki performansını eleştirdi.

İSPANYOL BASINI REAL MADRID'İ YERDEN YERE VURDU

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, istifa etmeyi düşünmediğini ve sezonun kalan bölümünde yarıştıkları diğer kulvarlarda şampiyon olabileceklerini söyledi. Real Madrid'in elenmesinin ardından İspanyol basını, Arsenal maçındaki performansa yönelik eleştirilerde bulundu.

İşte atılan manşetler;

AS gazetesi bugünkü sayısının manşetinde maçla ilgili "Bu sadece bir rüyaydı" başlığını kullandı. Maça ilişkin internet sitesindeki haberde ise "Muhteşem bir başarısızlık. Arsenal maçında kaleye sadece 5 şut çekildi." denildi.

Marca ise bugünkü kapağında, "Hiçbir şey oynamadan mucizeler gerçekleşmez" ifadeleri kullanıldı.

Mundo Deportivo'daki maç haberinde, "Arsenal, Bernabeu'da baskın düzenleyerek Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden eledi" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer İspanyol gazetesi El Pais, Real Madrid-Arsenal maçı için şu ifadeleri kullandı, "Ve bu hikaye sona erdi: Arsenal, geri dönüşe yaklaşamayan Real Madrid'i yendi."

Sport ise Kylian Mbappe'nin sakatlığına da vurgu yaparak dev maçı, "Şampiyonlar Ligi yok, Mbappe yok" şeklinde gördü.

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İspanyol basını Real Madrid'i rezil etti: Muhteşem bir başarısızlık
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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