İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek
Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında oynanacak İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

  • İspanya ile Türkiye arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
  • Türkiye'nin maçı 7 farklı kazanması durumunda grubu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılacak.
  • Türkiye'nin grubu ikinci bitirmesi durumunda play-off'larda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

MAÇIN HAKEMİ ZWAYER

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

TÜRKİYE 7 FARKLA YENERSE LİDER

Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 7 farklı galibiyetle bitirmesi durumunda grubunu lider bitirerek Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanacak. Millilerimiz, grubu ikinci bitirmesi durumunda ise play-off'larda mücadele edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

