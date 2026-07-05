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İspanya, Portekiz maçının hazırlıklarını tamamladı

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Portekiz'le karşılaşacak İspanya, Dallas'taki son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik çalışmalar yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Portekiz'le karşılaşacak İspanya, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Dallas'ta bulunan Cotton Bowl Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde futbolcular toplu takım fotoğrafı çektirdi.

İlk 15 dakikası basına açık antrenmanda futbolcular topla ısınma yaptı.

İki grup halinde pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, daha sonra tam takım olarak top kapma idmanı yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Portekiz maçının taktiği üzerinde duruldu.

Portekiz-İspanya mücadelesi yarın TSİ 22.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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