İspanya'nın konuştuğu Türk! Benzema'ya nal toplatan Enes Ünal, gol krallığında 2. sıraya yükseldi

Getafe forması giyen 25 yaşındaki Enes Ünal, Cadiz ile 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının tüm gollerini atan isim oldu. Milli futbolcu bu performansıyla La Liga'da gol krallığı yarışında 2. sıraya yükseldi. 12 gol atan Ünal, sıralamada 15 gollü Lewandowski'nin hemen ardından geliyor.

La Liga'nın 25. haftasında Getafe, deplasmanda Cadiz ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede milli futbolcu Enes Ünal, attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu ve gol krallığı yarışında zirvenin en yakın takipçisi konumuna geldi.

12 GOLE ULAŞTI

Rüya gibi bir sezon geçiren Enes Ünal, Cadiz deplasmanında attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Milli futbolcu 25 maçta 12 gole ulaşarak, gol krallığı yarışında da zirveye tırmandı.

ENES ÜNAL, BENZEMA'YI GERİDE BIRAKTI

La Liga'daki gol krallıı yarışında Enes Ünal, 12 golle 2. sırada yer alıyor. Milli futbolcunun önünde ise 15 gol ile Barcelona'nın yıldızı Lewandowski var. Real Madrid'in efsanesi Karim Benzema'yı geriden bırakan Ünal'ın 5. sıradaki Vedat Muriqi ile ise arasında 2 gollük fark var.

La Liga'da gol krallığı sıralaması şöyle: