Haberler

İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu duyurdu. Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin Real Madrid'den hiçbir oyuncu çağırmaması dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi. Luis de la Fuente'nin, Real Madrid'ten kadroya hiç futbolcu dahil etmemesi ise dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia

Defans: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pufill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Orta saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena

Forvet: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değişti

Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde dikkat çeken değişiklik
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

Evinde ziyaret eden avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu azaldı

9 günlük tatil İstanbul trafiğini boşalttı: Yoğunluk yüzde 33’e düştü
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Türkiye’nin en büyünü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı