İspanya nefesini tuttu onu izleyeceği günü bekliyor! "Türk dahi" Arda Güler, 5 kişilik listeye girdi

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesine tepeden girdi. Dünyaca ünlü haber ajansı AFP'nin düzenlediği listede genç yıldız için, "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, ünlü haber ajansı AFP tarafından "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesinde yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak yıldız için "Türk dahi" ifadesi kullanılırken, yedek kulübesinde Ancelotti'den şans bekleyeceği belirtildi.

"MESSI İLE KIYASLANIYOR"

AFP, Arda Güler'den bahsederken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

İzlenmesi gereken diğer 4 yeni transfer ise şöyle: