İspanya Milli Basketbol Takımının Yeni Başantrenörü Chus Mateo Oldu
İspanya Basketbol Federasyonu, 56 yaşındaki Chus Mateo ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Mateo, Real Madrid ile önemli başarılar elde etmiş bir isim.
İspanya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Chus Mateo getirildi.
İspanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chus Mateo, Real Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 İspanya Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor