Haberler

İspanya, Gürcistan'ı 2-0 Geçerek Gruptaki Liderliğini Sürdürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya, E Grubu'ndaki maçta Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. İspanya, liderlik koltuğunu korurken, Gürcistan puanını 3'te bırakmış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

İspanya'nın Elche şehrindeki Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 24. dakikada Yeremi Pino'nun golüyle 1-0 öne geçerken 30. dakikada ise Ferran Torres, penaltı kaçırdı. İspanya, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maç da 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla, İspanya, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı ve grupta liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İbrahim Tatlıses'ten Neşet Ertaş'ın mezarına ziyaret: Çok ekmeğini yedik

İbrahim Tatlıses'ten usta isme vefa: Çok ekmeğini yedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.