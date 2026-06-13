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Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

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Formula 1'de sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Mercedes pilotu George Russell, 1:14.679'luk derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Lewis Hamilton ikinci, Kimi Antonelli üçüncü oldu. Yarın TSİ 16.00'da start verilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sine Mercedes pilotlarından George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde 66 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Russell, bir dakika 14.679'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı pilotun 0.064 saniye gerisindeki Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, 0.319 saniye farkla Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

İspanya Grand Prix'sine yarın TSİ 16.00'da start verilecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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