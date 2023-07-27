İspanya Futbolunun Efsane İsmi David Silva Futbolu Bıraktı

İspanya futbolunun efsane isimlerinden David Silva, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen 37 yaşındaki orta saha David Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda etti. Bir süredir alt adele sakatlığı yaşayan Silva, futbolu bıraktığını açıkladı. Kendisi için üzücü bir gün olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bugün benim için üzücü bir gün. Bugün hayatım boyunca adadığım şeye veda etme zamanı. Benim ailem olan meslektaşlarımla veda etme zamanı. Sizi çok özleyeceğim. Ches, Armeros, Celtinas, Citizens ve Txuri Urdines. Beni evimde hissettirdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Valencia, Eibar, Celta Vigo, Manchester City, Real Sociedad ve İspanya Milli Takımı ile toplamda 869 karşılaşmada forma giyen İspanyol orta saha, bu karşılaşmalarda 156 gol ve 226 asist yaptı. Aynı zamanda 37 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Dünya Kupası Şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza atarak toplamda 20 kupa kaldırdı.