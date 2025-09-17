Haberler

İspanya'dan İsrail resti! 2026 Dünya Kupası'na katılmayabilirler

Güncelleme:
İspanya hükümeti, İsrail'in yer alması halinde İspanya Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı. Bu açıklama kısa süre içerisinde dünya gündeminde büyük destek gördü.

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail için İspanya'da tepkiler çığ gibi büyürken sıcak bir gelişme yaşandı.

İSPANYA'DAN İSRAİL RESTİ

Başbakan Pedro Sanchez, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde kendi takımlarını turnuvaya götürmeyebileceklerini açıkladı.

"RUSYA İLE İSRAİL'İN FARKI NE?"

İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına destek vererek, "Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İspanyol toplumunun büyük çoğunluğu bu durumu kabul etmiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?" dedi.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Bu açıklamalar kısa süre içerisinde dünya gündemine oturdu. Birçok kullanıcı, İspanya'nın söylemini destekledi ve diğer ülkelerinde bu yönde harekete geçmesini dile getirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCoşkun Ertan:

En tasssakli başkan

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

YARIN SENDE DÖNERSİN LAF KALABALIĞI DUYDA İNANMA .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Saygı duyulacak yegane insan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

Helal olsun,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
