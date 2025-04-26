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İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı

İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
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İspanya Kral Kupası'nda oynanacak olan final maçı öncesi Real Madrid, hakemlerin kulübe karşı düşmanlık ve husumet gösterdiğini belirtti ve son antrenmanı iptal ederek basın toplantısına katılmadı. İspanyol basını, hakem ve VAR heyetlerinin değişmemesi durumunda Real Madrid'in Barcelona karşısında final maçına çıkmayabileceğini yazarken, Real Madrid, maça çıkacaklarını açıkladı.

Real Madrid, Barcelona ile oynanacak Kral Kupası final maçı için açıklama yaptı. İspanyol devi, Barcelona karşısında final maçına çıkılacağını duyurdu.

Real Madrid'in açıklamasında, "Final maçına çıkmamayı hiçbir zaman düşünmedik! Real Madrid, finalde görev yapacak hakemlerin kulübümüze karşı bir kez daha sergilediği düşmanlık ve husumete rağmen, futbolun değerlerinin üstün tutulması gerektiğine inanmaktadır." denildi.

NELER YAŞANDI?

Real Madrid, Barcelona maçına atanan hakem ve VAR heyetlerine tepki göstermişti. Real Madrid final maçı öncesinde basın toplantısına katılmadı ve son antrenmanı iptal etti.

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

İspanyol basını, bu gelişmelerin ardından Real Madrid'in, hakem ve VAR heyetleri değişene kadar Barcelona karşısında final maçına çıkmamayı düşündüğünü duyurmuştu.

MAÇ BU AKŞAM

Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası finali bugün Sevilla'da oynanacak. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

Bunlar da Feneri örnek alıyorlar ellaam.

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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

İspanyada bile aynı durumlar. Avrupa'dan çok da geri değiliz bakın.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bunu Real mi istiyormuş ulan ligi Avrupa'yı şömine etmiş bir takimsin dünya uzerinde senden büyüğü yok hakemlerin neyini eleştiriyorsunuz Barça formda içinden geçmesin diye algı yapmışlar

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