İspanya Adalet Bakanı Bolanos'tan milli atıcı Yusuf Dikeç'e "İstanbul'da görüşürüz" mesajı

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, fiziki görünüm açısından kendisine benzetilen milli atıcı Yusuf Dikeç ile İstanbul'a gerçekleştireceği ziyarette görüşebileceğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkarak "Savaşa hayır" mesajı vermesinin ardından Türk kamuoyundaki İspanya halkıyla birlik ve dayanışma mesajları, aynı şekilde bu ülkede de karşılık buluyor.

Sanchez'in geçen hafta partisinin mitinginde Türk bayraklı görüntüleri paylaşarak Türkiye'ye selam göndermesi sonrası hükümet ortaklarında da Türk kamuoyuna yönelik ilgi arttı.

Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, fiziksel olarak kendisine benzetilen milli atıcı Yusuf Dikeç'e gönderme yaparak, "Türkiye Adalet Bakanı'nın Madrid'e yaptığı ziyarete karşılık olarak İstanbul'a gitme planım var. @yusufdikec orada görüşürüz ya da görüşmeyiz ve (birbirlerine benzerlik olarak) şüpheyle kalmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Bolanos ile Dikeç, 7 Mart'ta X hesaplarından karşılıklı yazışmalarında birbirlerine benzerlikleriyle ilgili sosyal medyadaki yorumlara atıfta bulunmuştu.

Bolanos, "Garanti ederim ki aynı kişi değiliz. Böyle nişan alma yeteneğine sahip olmak hoşuma giderdi. Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullanmış, Dikeç de "Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar." yanıtını vermişti.

Türk ve İspanyol halkları arasındaki yakınlaşma son dönemde sosyal medyada çok fazla ön plana çıkarken olumlu ve içten mesajlar, iki halk arasındaki dostluk bağlarını da güçlendiriyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
