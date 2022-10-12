Fenerbahçe, ismi Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus ile sözleşme yenilemek için harekete geçti

Fenerbahçe Yönetimi ismi Brezilya Milli Takımı'yla anılan Teknik Direktör Jorge Jesus'u takımda tutmak için 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 9. haftası sona ererken, Fenerbahçe son oynanan Fatih Karagümrük maçını 5-4 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Bir maçı da bay geçen Fenerbahçe, 17 puanla liderin 1 puan gerisinde bulunuyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol, söylediği demeçler ve Fenerbahçelilere verdiği güvenle taraftarların sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE JORGE JESUS İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sporx'in haberine göre, Jesus'un yakaladığı başarının ardından Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor. Sezon başında Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşme imzalayan ve son olarak adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus için Sarı-lacivertli yöneticiler harekete geçti. Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda ezberleri bozan ve taraftarların kısa sürede gönlünü kazanan Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor.

3 YILLIK YENİ TEKLİF YAPILACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen harekete geçmesine neden oldu. Yönetim, ocak ayında Jesus'un önüne üç yıllık cazip bir kontrat koyacak. Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilerek.

TAKIMDAKİ TEK YETKİLİ JORGE JESUS OLACAK

Bu doğrultuda da Jorge Jesus'u takımda tutmak için astronomik bir bütçe oluşturulacak. 68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek.

YENİ SEZONDA DA TRANFERLER DURMAYACAK

Sezon başında özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.